Набиуллина связала снижение инфляции в 2022 году с рисками рецессии

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ЦБ не сможет снизить инфляцию в России до четырех процентов в 2022 году без рисков рецессии. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 11 февраля.

— Напомню, мы прогнозируем инфляцию пять-шесть процентов в этом году и ее возвращение к цели в середине следующего года. Сразу подчеркну: это ни в коем случае не означает, что мы меньше привержены своей цели, — рассказала представитель банка.

Регулятор, как считает она, не сможет обеспечить инфляцию в четыре процента к концу 2022 года без рецессии. Для этого ЦБ пришлось бы пойти на шоковое повышение ставки, которое создало бы угрозы для устойчивости экономического роста и финансовой стабильности, приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

11 февраля ЦБ повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Инфляция, как считают в регуляторе, складывается значительно выше октябрьского прогноза.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.