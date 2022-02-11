Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5 процента годовых

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Центробанк России повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на 1 процентный пункт — до 9,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50 процента годовых. Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска, — говорится в сообщении.

В декабре «Вечерняя Москва» писала, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку еще как минимум в течение квартала. Ему необходимо обуздать инфляцию.

В 2021 году ставка рефинансирования выросла вдвое — с 4,25 процента на начало года до 8,5 процента по итогам заседания ЦБ по ставке в середине декабря. Именно на этот показатель ориентируются финансовые структуры при предложении депозитных и кредитных продуктов.

Вместе со старшим научным сотрудником Центра бюджетного анализа и прогнозирования НИФИ МИНФИНа РФ Игорем Беляковым разбираемся, для чего была повышена ключевая ставка и как это изменение отразится на экономике.