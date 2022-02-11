Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экс-участник группы King Crimson Макдональд умер на 76-м году жизни

Иван Юминов

В мире
Экс-участник группы King Crimson Макдональд умер на 76-м году жизни
Фото: Richard Bourgerie / CC BY-SA 3.0

Британский музыкант, бывший участник рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщил его представитель в пятницу, 11 февраля.

Исполнитель, как уточняется, скончался 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке в окружении семьи. Причиной смерти Макдональда, по словам его сына, стал рак.

Вклад покойного в King Crimson был глубоким и неоценимым, подчеркнули в лейбле группы Discipline Global Mobile. Макдональд после ухода из коллектива основал рок-группу Foreigner, где играл на разных инструментах. Его последним крупным проектом стала традиционная рок-группа Honey West.

Макдональд родился в Англии в 1946 году. В течение пяти лет он служил в британской армии, играя в джаз-бэнде. King Crimson начали выступать в Лондоне весной 1969 года и сразу же заработали репутацию очень оригинальной группы, отмечает Rolling Stone.

Смерть США Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте