Экс-участник группы King Crimson Макдональд умер на 76-м году жизни

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Британский музыкант, бывший участник рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщил его представитель в пятницу, 11 февраля.

Исполнитель, как уточняется, скончался 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке в окружении семьи. Причиной смерти Макдональда, по словам его сына, стал рак.

Вклад покойного в King Crimson был глубоким и неоценимым, подчеркнули в лейбле группы Discipline Global Mobile. Макдональд после ухода из коллектива основал рок-группу Foreigner, где играл на разных инструментах. Его последним крупным проектом стала традиционная рок-группа Honey West.

Макдональд родился в Англии в 1946 году. В течение пяти лет он служил в британской армии, играя в джаз-бэнде. King Crimson начали выступать в Лондоне весной 1969 года и сразу же заработали репутацию очень оригинальной группы, отмечает Rolling Stone.