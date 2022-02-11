Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом по реновации в Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию до конца года

Георгий Соланович

Город
Дом по реновации в Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Можайском районе Москвы новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Можайский по адресу улица Петра Алексеева, владение 12 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом на 134 квартиры для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — уточнил он.

Дом возводится по индивидуальному проекту. Здание состоит из трех секций переменной этажности и имеет плоскостную парковку. Фасады дома облицуют керамогранитом и разместят отделения для кондиционеров. Новостройку выполнят в бежевом, коричневом, светло- и темно-сером и белом цветах.

На первом, нежилом этаже разместятся технические помещения, а также офисы, магазины, салоны красоты и прочие заведения малого бизнеса.

Здание оснастят пассажирскими лифтами, системами охраны, пожаротушения и видеозаписи. Придомовую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники и построят детскую площадку и тренажеры, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Таганском районе столицы первая новостройка по программе реновации будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году.

Читайте также:
Строительство Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте