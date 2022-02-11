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Вирусолог рассказал, когда человечество забудет о коронавирусе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог рассказал, когда человечество забудет о коронавирусе
Фото: Pixabay

Рост числа заболевших коронавирусом в России вскоре остановится — этому поможет сформировавшийся коллективный иммунитет. Такой прогноз дал вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он отметил, что в настоящее время пандемия идет по нисходящей, но весьма своеобразным путем: смертность падает, а количество случаев заражения растет.

По словам ученого, рост в ближайшее время остановится, так как многие уже перенесли заболевание или вакцинировались и сформировался коллективный иммунитет.

Как отмечает вирусолог, человечество сможет забыть про коронавирус через два года.

— Постепенно волны будут идти по нисходящей. Они будут все реже и реже, ниже и ниже. Постепенно, года через два, все это превратится в обычную простуду, на которую обращать внимание не будут, — пояснил Чумаков в комментарии «Радио 1».

До этого вирусолог спрогнозировал плавное снижение заболеваемости «омикроном» в Москве. Как отметил специалист, высокий (хоть и не стопроцентный) перекрестный иммунитет — возможная причина того, что столица быстро прошла пик заболеваемости.

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