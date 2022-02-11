Нутрициолог назвала первые признаки сахарного диабета

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какие симптомы указывают на ранние симптомы диабета.

Она выявила несколько признаков, на которые нужно обратить внимание.

— Один из признаков инсулинорезистентности — отсутствие голода или аппетита. Когда вы едите хаотично, а не тогда, когда хотите, жировая ткань не подает сигнал мозгу, что нужно прекратить есть. В результате человек вообще перестает понимать, голоден ли он. Также может быть непреодолимая тяга к сладкому, — сказала нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Часто худые девушки, которые могут есть все, имеют проблемы с сахаром крови. Часто они сталкиваются с таким диагнозом как поликистоз яичников, что говорит о том, что инсулинорезистентность у них уже есть.

— Второе — это проявления на коже. Пигментация, акне, папилломы. Когда в организме нарушается углеводный обмен и повышается уровень тестостерона, может усилиться рост волос, в том числе на лице у женщин, и могут возникнуть высыпания. Пигментные пятна могут появиться на шее, локтевых сгибах, подмышечных впадинах, паховой области. Многие это связывают с возрастом, но на деле это признак инсулинорезистентности, — сказала эксперт.

Третий признак — размер талии. У женщин она должна быть не более 80 сантиметров, а у мужчин — не более 95 сантиметров.

Если человек обнаружил у себя такие симптомы, необходимо перейти на трехразовое питание без перекусов, исключить из рациона сахара и быстрые углеводы, а также крахмалистые овощи. Также нужно соблюдать режим сна, так как сниженный уровень мелатонина снижает инсулинорезистентность.

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