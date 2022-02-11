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Двое пьяных мужчин избили полицейских при задержании в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Двое пьяных мужчин избили полицейских при задержании в Москве
Фото: moscow-live

Суд заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в причинении вреда сотрудникам полиции. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 февраля сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, ночью 9 февраля сотрудники полиции прибыли на Пролетарский проспект для пресечения незаконных действий двух мужчин, распивающих алкоголь. Обвиняемые не послушали правоохранителей и вступили с ними в драку.

Впоследствии преступники были задержаны и во время допроса признали свою вину.

На данный момент оба фигуранта находятся под стражей.

9 февраля сообщалось, что двое мужчин избили и обокрали случайного прохожего на юго-востоке Москвы.

Мужчины заметили, как на улице Рогожский поселок человек пересчитывает деньги. Подойдя к нему, они избили его и обокрали. Напавшие похитили у москвича деньги, личные вещи и документы. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. Пострадавший был госпитализирован.

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