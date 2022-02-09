Двое приезжих избили и обокрали мужчину на юго-востоке Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Рогожский Посёлок Карта всех событий

Двое приезжих мужчин избили и обокрали пересчитывавшего деньги москвича на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, двое мужчин заметили, как на улице Рогожский поселок человек пересчитывает деньги. Подойдя к нему, они избили его и обокрали. Напавшие похитили у москвича деньги, личные вещи и документы. Общая сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. Пострадавший был госпитализирован.

Сотрудники полиции вскоре задержали нападавших. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 28 и 29 лет. При обыске полицейские нашли у них похищенный паспорт потерпевшего.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по которой им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент оба заключены под стражу.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.