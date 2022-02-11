Появились подробности смерти актрисы Брик

Фото: instagram/evgeniabrik

Смерть актрисы Евгении Брик произошла в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил представитель ее супруга режиссера Валерия Тодоровского в пятницу, 11 февраля.

— Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе, — рассказал он.

При этом ее муж все время был с Брик, уточнил собеседник. Причиной смерти артистки, по его словам, был не коронавирус, отмечает ТАСС.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева.

Она работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие.

Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя. У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.

По данным СМИ, Брик боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным. Последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах.