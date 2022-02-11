Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи

Эксперт по подбору персонала крупного столичного кадрового агентства Гана Лысенко (слева) проводит собеседование с посетительницей Аленой Бабарыкиной. Разговор проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет в Сочи в апреле. Об этом сообщила пресс-служба департамента средств массовой информации Москвы.

В пресс-службе уточнили, что организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Деловые сессии, мастер-классы и совещания пройдут в Парке науки и искусства «Сириус» в очном формате с 25 по 29 апреля.

— ВНОТ-2022 возвращается к привычному времени проведения. В 2022 году Всероссийская неделя охраны труда состоится в апреле. Мероприятия пройдут с 25 по 29 апреля. На этот период приходится главный профессиональный праздник – Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля, — добавил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

В столице 15 февраля открывается маркет вакансий в сфере культуры. В 12:00 в Царском зале Измайловского Кремля представят свои стенды учреждения культуры, а также там будут работать несколько зон с карьерными мастер-классами и лекциями от экспертов отрасли.