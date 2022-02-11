Мужчина на юго-западе Москвы убил собутыльника

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Типографская улица москва Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве своего собутыльника на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 февраля сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, вечером 7 февраля двое мужчин распивали спиртные напитки Типографской улице. Вскоре между ними завязался конфликт, в ходе которого один из участников ударил собутыльника ножом в ногу. Обвиняемый скрылся, а раненый мужчина умер от потери крови в подъезде одного из жилых домов.

Иванова добавила, что правоохранительные органы вскоре арестовали обвиняемого, на данный момент он находится под стражей по решению суда. Расследование дела продолжается.

11 февраля сообщалось, что двое пьяных мужчин избили полицейских при задержании в Москве. Ночью 9 февраля сотрудники полиции прибыли на Пролетарский проспект для пресечения незаконных действий двух мужчин, распивающих алкоголь. Обвиняемые не послушали правоохранителей и вступили с ними в драку.

Впоследствии преступники были задержаны и во время допроса признали свою вину. На данный момент оба фигуранта находятся под стражей.