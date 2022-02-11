Уровень коллективного иммунитета снизился в России до 61,9 процента

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Уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 11 февраля.

— Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9 процента. В пяти регионах он превышает 80 процентов, — рассказала представитель правительства.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.