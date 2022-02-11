Врач дала советы, как быстро вылечить простуду

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Врач-кардиолог Анна Кореневич дала советы, как быстро справиться с простудой.

По ее словам, главное для скорейшего выздоровления — расслабление пациента. Необходимо успокоиться, не волноваться и настроиться на позитивную волну.

— Нужно слушать свой организм и стараться больше отдыхать. Необходимо обильное питье: вода или слабый чай с лимоном. Выпейте парацетамол, но в том случае, если у вас сильная головная боль, температура и болит горло. Воздух в помещении должен быть влажным, — рекомендует врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

В рацион во время болезни нужно включить больше морской рыбы, овощей и свежей зелени, а сладости и выпечку нужно исключить. Заставлять себя есть не нужно, при этом объем жидкости, который нужно потреблять, — 2-3 литра в день.

По словам врача, сейчас многие боятся заболеть коронавирусом, и буквально каждый чих воспринимают за ковид.

— Накручивать себя, что это коронавирус, не нужно. Штамм «омикрон» очень слабый, не такой страшный, особенно, если вы привиты, — объяснила доктор.

Врач Анна Кореневич назвала распространенные способы укрепления иммунитета, которые на деле не работают.