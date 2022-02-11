Мужчина, толкнувший женщину под электробус на Киевском вокзале, предстанет перед судом

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Мужчина, обвиняемый в убийстве своей знакомой на Киевском вокзале, предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 10 октября 2021 года 28-летний гражданин Узбекистана на площади Киевского вокзала поссорился со своей 51-летней знакомой. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил пострадавшую, после чего та потеряла равновесие и упала под колеса электробуса и скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия 28-летний мужчина полностью признал собственную вину.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В ближайшее время его рассмотрят по существу в Дорогомиловском районном суде. Обвиняемый содержится под стражей, — заключила Нефедова.

11 февраля сообщалось, что мужчина на юго-западе Москвы убил собутыльника. 7 февраля двое граждан распивали спиртные напитки на Типографской улице. Вскоре между ними завязался конфликт, в ходе которого один из участников ударил собутыльника ножом в ногу. Обвиняемый скрылся, а раненый мужчина умер от потери крови в подъезде одного из жилых домов.

Правоохранительные органы вскоре арестовали обвиняемого, на данный момент он находится под стражей по решению суда.