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Первая женщина-машинист «РЖД» вышла в рейс в Москве

Георгий Соланович

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Первая женщина-машинист «РЖД» вышла в рейс в Москве
Фото: Пресс-служба РЖД

Первая женщина-машинист компании «РЖД» Софья Дорофеева вышла в рейс в Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Дорофеева — одна из 12 женщин, в январе 2021 года пришедших в компанию в качестве помощника машиниста. Девушка первая освоила поприще машиниста электропоезда и вышла на рейс.

Фото: Пресс-служба РЖД
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Фото: Пресс-служба РЖД
Фото: Пресс-служба РЖД
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Фото: Пресс-служба РЖД
Фото: Пресс-служба РЖД
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Фото: Пресс-служба РЖД

В пресс-службе отметили, что женщины получили возможность работать в составе локомотивных бригад после изменения Министерством труда и социальной защиты РФ перечня профессий, доступных для представителей прекрасного пола.

На данный момент на Московских железных дорогах (МЖД) помощниками машиниста электропоезда работают пять девушек, четыре трудятся на МЦК, а еще две женщины работают помощницами машиниста пассажирских поездов дальнего следования.

Ранее в РЖД рассказали, что забывали пассажиры в 2021 году. Чаще всего люди теряют настольные игры, гаджеты и детские игрушки. Оригинальными находками в организации назвали налобный фонарик, иглу для проигрывателя и рентгеновский снимок.

Среди книг пассажиры регулярно забывают произведения Льва Толстого, Харпер Ли и Николая Гоголя. Для поиска забытых в поезде вещей нужно оставить заявку с их описанием на сайте компании.

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