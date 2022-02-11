Мужчину, расчленившего знакомого и выбросившего останки в мусор, отправили в СИЗО

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Россия, Москва, Сигнальный проезд Карта всех событий

Подозреваемого в убийстве найденного на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде мужчины отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил официальный Telegram-канал столичного ведомства.

По данным прокуратуры, 44-летний обвиняемый 8 февраля несколько раз ножом ударил в грудь 36-летнего мужчину. От полученных ран пострадавший скончался, а подозреваемый решил скрыть свое преступление: он расчленил труп и выкинул его в мусор.

Вскоре части тела убитого были найдены на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде, подозреваемый в убийстве задержан.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый заключен под стражу до 10 апреля 2022 года.

11 февраля сообщалось, что мужчина на юго-западе Москвы убил собутыльника. Вечером 7 февраля двое граждан распивали спиртные напитки на Типографской улице. Вскоре между ними завязался конфликт, в ходе которого один из участников ударил собутыльника ножом в ногу. После этого обидчик поспешил скрыться, а раненый мужчина умер от потери крови в подъезде одного из жилых домов.

Правоохранительные органы вскоре арестовали обвиняемого. На данный момент он находится под стражей.