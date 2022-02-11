Народная артистка Кириенко перенесла инсульт на фоне COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, которая оказалась в больнице с коронавирусом, находится в реанимации. Об этом сообщил родственник актрисы в пятницу, 11 февраля.

— К сожалению, да. Речь идет об инсульте на фоне ковида, — рассказал он.

Артистка, по его словам, находится в стабильном состоянии, отмечает ТАСС.

10 февраля Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. Актриса, которой в настоящее время 88 лет, потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. В настоящее время она находится под присмотром специалистов.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Она окончила ВГИК, играла в московских театрах. Широкую известность получила в качестве киноактрисы. За годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

Широкой публике актриса известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.