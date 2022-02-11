Южная Корея запретила гражданам поездки на Украину

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Власти Южной Кореи запретили гражданам с 13 февраля поездки на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе южнокорейского МИД в пятницу, 11 февраля.

— В связи с ситуацией вокруг Украины было решено ввести с 13 февраля в отношении всей территории Украины четвертую степень предупреждения об опасности поездок (запрет поездок), — говорится в сообщении.

При этом гражданам, которые уже находятся на Украине, рекомендовано срочно покинуть страну. Тем, у кого есть планы поездок туда, следует их пересмотреть, отмечается на сайте МИД.

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».