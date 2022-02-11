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Дирижер Гергиев отменил концерт в Риме из-за заражения COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Дирижер Гергиев отменил концерт в Риме из-за заражения COVID-19
Фото благотворительного фонда Валерия Гергиева

Концерт оркестра Мариинского театра в Риме под руководством Валерия Гергиева отменили из-за его заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии Святой Цецилии в пятницу, 11 февраля.

— В связи с подтверждением положительного результата на COVID-19 маэстро Валерия Гергиева и маэстро Даниила Трифонова концерт оркестра Мариинского театра, запланированный на завтра, в субботу, 12 февраля, в 20:30, отменяется, — приводит сообщение РИА Новости.

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11 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, заключила Голикова.

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