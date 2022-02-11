Спасти за минуту: москвичам рассказали, как работает служба «112»

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

Операторы ГКУ «Система 112» помогают людям в любых ситуациях, будь то заклинившая дверь квартиры, авария на дороге или недомогание. О том, как людей спасают по телефону, в пятницу, 11 февраля, рассказал Telegram-канал Городского хозяйства столицы.

— Система «112» работает по принципу «одного окна»: всего за одну минуту оператор выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду, — уточняется в сообщении.

Единый номер работает почти в 50 государствах мира, в России — с 2004 года. Для того чтобы оперативно ответить на звонки, ежедневно на дежурство заступают 65 операторов, они взаимодействуют с экстренной и аварийной службами.

Для иностранных граждан в Москве создали специальную группу лингвистической поддержки, уточнили в Telegram-канале Городского хозяйства столицы.

Ранее сообщалось, что за прошедший 2021 год сотрудники Московского авиацентра спасли более 580 жизней. Работники экстренно доставили в больницы 386 человек, 14 раз вылетали для ликвидации крупных пожаров и спасли 215 человек после ДТП и во время поисков заблудившихся в лесах, пожаров, социальных вызовов.