Сотрудники Московского авиацентра спасли более 580 жизней в 2021 году

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

За прошедший 2021 год сотрудники Московского авиацентра спасли более 580 жизней. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в центре работают более 350 специалистов, 57 из них — пилоты. За 2021 год сотрудники авиацентра экстренно доставили в больницы 386 человек, 14 раз вылетали для ликвидации крупных пожаров и спасли 215 человек после ДТП и во время поисков заблудившихся в лесах, пожаров, социальных вызовов.

Также сообщается, что спасатели авиацентра за 2021 год получили допуск для проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах. Кроме того, за год на дежурство заступил новый пожарный вертолет Ка-3211ВС. Теперь в авиацентре всего 11 воздушных судов. Ежедневно дежурят пять вертолетов — два пожарных и три санитарных.

— Время от получения сигнала до прибытия в любую точку города — до 25 минут, — говорится в сообщении.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сотрудники Московского авиационного центра ежегодно совершают более 350 вылетов.

Он отметил, что специалисты центра оказывают помощь в тушении пожаров, спасении людей, ликвидации последствий происшествий и экстренной госпитализации пострадавших.