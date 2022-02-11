Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта ограничат с 15 февраля

Георгий Соланович

Город
Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта ограничат с 15 февраля
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта в районе дома 67 ограничат с 15 февраля из-за строительства метрополитена. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

Водителям рекомендуется планировать свои поездки заранее, учитывая изменения в схеме движения.

Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта ограничат с 15 февраля Фото: Телеграм-канал дептранса

Ранее сообщалось, что схема движения наземного транспорта в месте пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) временно изменится в связи с ремонтными работами. Ограничения будут действовать с 15 февраля до 5 декабря 2022 года.

До этого стало известно, что капитальный ремонт ждет пешеходный переход на Калужском шоссе в ТиНАО. Объект входит в состав дороги А101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Беларусью.

В ходе работ специалисты заменят облицовку цоколя и парапетов лестниц, нанесут антивандальное покрытие, восстановят штукатурный слой фасадов опорных башен перехода и покрасят конструкции акриловыми красками. Помимо этого, предусмотрено восстановление антикоррозионной защиты металлических элементов строения.

Читайте также:
Строительство Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте