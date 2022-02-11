Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта ограничат с 15 февраля

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение транспорта на дублере Ленинского проспекта в районе дома 67 ограничат с 15 февраля из-за строительства метрополитена. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

Водителям рекомендуется планировать свои поездки заранее, учитывая изменения в схеме движения.

Фото: Телеграм-канал дептранса

Ранее сообщалось, что схема движения наземного транспорта в месте пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) временно изменится в связи с ремонтными работами. Ограничения будут действовать с 15 февраля до 5 декабря 2022 года.

До этого стало известно, что капитальный ремонт ждет пешеходный переход на Калужском шоссе в ТиНАО. Объект входит в состав дороги А101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Беларусью.

В ходе работ специалисты заменят облицовку цоколя и парапетов лестниц, нанесут антивандальное покрытие, восстановят штукатурный слой фасадов опорных башен перехода и покрасят конструкции акриловыми красками. Помимо этого, предусмотрено восстановление антикоррозионной защиты металлических элементов строения.