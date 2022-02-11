Ученые перечислили продукты, вызывающие бесплодие у женщин

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Обезжиренные творожки и йогурты, кофеин, красное мясо и фастфуд могут вызвать бесплодие у женщин. Об этом сообщили ученые.

Исследование показало, что у девушек, употребляющих более двух порций обезжиренного творога и йогуртов в день, увеличивалось на 85 процентов количество месячных без овуляции. К такому же результату приводит и чрезмерное потребление продуктов, содержащих клетчатку.

Красное мясо и кофеин в рационе питания также уменьшают шанс забеременеть. Из-за кофеина у яйцеклетки снижаются шансы попасть в матку, а красное мясо содержит арахидоновую кислоту, затрудняющую процесс зачатия, передает Parents.

Девушкам, планирующим в скором времени завести ребенка, также не рекомендуется есть пищу из ресторанов быстрого питания. Фастфуд снижает вероятность беременности на 16 процентов. Фрукты, в свою очередь, наоборот, могут увеличить шансы завести ребенка.

— Жиры, сахар и соль изменяют наш обмен веществ. Включение же в рацион фруктов может сократить время, необходимое для того, чтобы забеременеть, — передает слова профессора Университета Аделаиды Клэр Робертс «Российская газета».

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