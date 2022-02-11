Пожарные в Москве не смогли добраться до возгорания из-за плохо припаркованных машин

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Пожарные не смогли проехать к месту вызова из-за двух неправильно припаркованных машин. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 11 февраля.

Исправить ситуацию помог эвакуатор — транспортные средства, не соблюдающие правила парковки, были отправлены на штрафстоянку.

Видео: Телеграм-канал дептранса

Дептранс в своем Telegram-канале призвал жителей столицы оставлять во дворах свои машины, согласно правилам ПДД, и следить за тем, чтобы транспортные средства не мешали проезду.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сотрудники Московского авиационного центра ежегодно совершают более 350 вылетов. На сегодняшний день в организации работают более 350 специалистов, 57 из них — пилоты.

Бирюков отметил, что специалисты центра оказывают помощь в тушении пожаров, спасении людей, ликвидации последствий происшествий и экстренной госпитализации пострадавших.