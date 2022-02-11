«По-мартовски»: врач объяснил, почему коты в Москве начали «кричать»

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Из-за ранней оттепели в Москве и увеличения продолжительности светового дня «мартовские коты» начали свой брачный период раньше обычного. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

— Коты, конечно, могут начать кричать по-мартовски раньше времени. Это связано с увеличением светового дня и потеплением. Несомненно, все это вызывает такое поведение котов, что они начинают кричать, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что кошки пытаются обзавестись потомством раньше времени в более удобный и благоприятный период. «Мартовский кот» вовсе не означает кота, который готовится к началу семейной жизни, пояснил ветеринар.

— В марте уже бывает и первое потомство. Таким образом, животные обеспечивают себе выращивание потомства в более благоприятный тепловой период, — цитирует Шелякова агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 11 февраля, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в столице на следующей неделе ожидается оттепель. В первые дни предстоящей недели ожидается солнце, а ближе к концу— ожидаются дождь и мокрый снег.