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МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок на Украину

Иван Юминов

В мире
МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок на Украину
Фото: Unsplash

МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 февраля.

— Министерство рекомендует воздерживаться от любых поездок на Украину. Гражданам Великобритании, находящимся на Украине, следует уехать сейчас, пока еще доступен коммерческий транспорт, — говорится в сообщении.

Угрозу военных действий в стране усилило якобы наращивание войск России на границах, считают во внешнеполитическом ведомстве. Из-за этого было принято решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева.

Миссия, как уточняется, останется открытой, но не сможет оказывать личную консульскую помощь. Любые военные действия России на Украине серьезно повлияют на способность посольства в Киеве оказывать консульскую помощь, отмечается на сайте МИД.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.

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