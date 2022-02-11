В США анонсировали телефонные переговоры Байдена и Путина

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Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин вскоре могут провести телефонные переговоры. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля.

— Я ожидаю, что президент Байден проведет новый телефонный разговор с президентом Путиным, — рассказал чиновник.

При этом Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома затруднился предоставить более конкретную информацию по данному поводу.

4 февраля Путин и глава Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, которые вступают в новую эпоху, а также об устойчивом глобальном развитии. Отмечается, что страны намерены работать над недопущением вмешательства других государств в их внутренние дела, отстаивать свой суверенитет, противостоять появлению «цветных революций» и действиям внешних сил по подрыву существующего миропорядка.

АСЕАН при этом должна стать ключевым элементом региональной архитектуры. Лидеры сообщили, что будет увеличена роль ШОС в формировании нового полицентричного миропорядка, основанного на принципах стабильной безопасности.

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос пандемии коронавируса. Они заявили, что ситуация бросает серьезный вызов реализации повестки ООН по устойчивому развитию до 2030 года.