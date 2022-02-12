Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснила влияние коронавируса на задержку в развитии детей

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснила влияние коронавируса на задержку в развитии детей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Доктор медицинских наук, главный врач столичной клиники, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова рассказала, что на сегодняшний день нельзя сделать точных выводов о том, приводит ли к задержке в развитии ребенка заражение COVID-19 во время беременности. Она объяснила это тем, что для этого нужно больше исследований и времени.

— Не знаю, что это за данные, где проводились эти исследования. Очень спорно. Чтобы провести такое исследование нужны годы, — поделилась Филатова в беседе с изданием «Ридус».

Помимо этого врач подчеркнула, что в последнее время рождается большое количество детей с аутизмом. Такого числа не было 20 лет назад, однако, по ее словам, не факт, что в этом виновата коронавирусная инфекция.

8 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, что дети составляют около 20 процентов от общего числа заболевших коронавирусом в России.

1/2
2/2

До этого, 26 января, Мурашко заявил, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в 2,5 раза чаще, нежели другими вариантами COVID-19. Он уточнил, что педиатрия в период распространения инфекции должна адаптироваться к эпидемиологической обстановке.

Читайте также:
Здоровье Беременность Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте