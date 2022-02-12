Эксперт назвал причины нарушения сна

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Если человек просыпается по ночам, то это не всегда может быть признаком бессонницы. Однако пробуждение среди ночи может зависеть от множества нюансов. Об этом рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.

Эксперт подчеркнул, что нормой является несколько коротких пробуждений за ночь. Несмотря на это, если человек долго не может заснуть после ночного пробуждения, то это может быть уже признаком бессонницы.

— Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), — объяснил Мельников в беседе с «Прайм».

Также врач советует обратить внимание на то, чувствуете ли вы на утро бодрость. Если нет — повод заняться исследованием сна, который может быть нарушен. При наблюдении проблем или жалоб со сном, следует обратиться к врачу-сомнологу.

В январе врач-сомнолог Анатолий Литвин рассказал «Вечерней Москве», что отсутствие здорового сна и бессонница могут привести к серьезным сосудистым заболеваниям и развитию сердечной аритмии. Доказано, что чем короче и беспокойнее сон, тем меньше продолжительность жизни.