Антонов прокомментировал заявления о «нападении» России на Украину во время Олимпиады

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Заявления США о «нападении» России на Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине не более чем пыль в глаза. Они опираются на разведданные, которых никто не предоставил. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

— Комментарии политиков о том, что Россия «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит, — приводятся его слова на странице российского диппредставительства в Facebook.

Как отметил посол, даже местные обозреватели стали намного меньше доверять подобного рода заявлениям.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия, по мнению США, способна напасть на Украину во время Олимпиады в Пекине. Он подчеркнул, что данный сценарий способен произойти и во время Игр. Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства в Киеве и призывает американцев покинуть Украину.