Песков заявил, что Мюнхенская конференция становится «клубом одного мнения»

Фото: Администрация президента РФ

Мюнхенская конференция востребована для многих стран, однако все больше теряет объективность и становится «клубом одного мнения». Об этом в субботу, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, она перестала быть дискуссионным клубом. На конференции приверженцы одной точки зрения могут обсуждать эту точку зрения. В плане дискуссии для России более актуален Валдайский клуб, где по-прежнему разговаривают представители разных точек зрения. Песков надеется, что так останется и впредь.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 9 февраля, заявила, что официальные лица из России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие в последние годы, как считает Захарова, трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность.