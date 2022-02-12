Диетолог назвала идеальные сочетания продуктов для похудения

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Для похудения стоит есть куриную грудку в сочетании с красным перцем. Долгому насыщению и улучшенному метаболизму способствует чай с мятой. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По словам специалиста, перец употреблять можно только людям со здоровым желудком.

Она назвала идеальный завтрак. Чехонина считает, что это сочетание каши с омлетом. Первая богата сложными углеводами, придающими энергию, а в омлете много белка. Он — строительный материал для организма, также белок дарует чувство сытости.

— Для приготовления омлетов проще сразу приобрести яичный белок изолированный, пастеризованный. Можно, конечно, использовать и желток, если мы готовим его из цельных яиц. Но и калорийность такого омлета будет выше, — передает ее слова телеканал «Москва 24».

Вместо твердого сыра врач советует есть мягкий, например адыгейский. И употреблять его в сочетании с цельнозерновым хлебом. Диетолог подчеркнула, что норма такого сыра в день — 30 граммов.

Специалист предлагает разнообразить обезжиренный творог. Вместе с ним можно есть натуральную вишню: она богата полезными веществами и разнообразит вкус. А из яблока, отмечает врач, можно приготовить десерт.

— Например, можно его запечь. Очень часто печеные яблоки сочетают с медом или сахаром, но мы не будем этого делать. Мы заменим эти компоненты другой специей: не менее вкусной, но менее калорийной корицей, — резюмировала Чехонина.

Накануне ученые назвали напиток, который продлит жизнь и снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Лондонский университет королевы Марии и Университет Земмельвайса провели исследования и обнаружили, что у тех, кто выпивает до трех чашек молотого кофе в день, шансы умереть уменьшаются на 12 процентов. У этих же людей на 17 процентов ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21 процент — от инсульта.