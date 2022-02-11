Ученые назвали продлевающий жизнь напиток

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Ученые назвали напиток, который продлит жизнь и снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Лондонский университет королевы Марии и Университет Земмельвайса провели исследования и обнаружили, что у тех, кто выпивает до трех чашек молотого кофе в день, шансы умереть уменьшаются на 12 процентов. У этих же людей на 17 процентов ниже вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 21 процент — от инсульта.

Также специалисты установили, что декофеинизированный кофе тоже полезен для здоровья. У людей, которые пьют кофе без кофеина, риск смерти ниже по сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе.

Ученые выяснили, что польза кофе не только в кофеине, но и в антиоксидантах, а также в других его составляющих.

Они предупредили, что у людей, выпивающих больше трех чашек кофе за день, положительный эффект снижается и повышается риск преждевременной смерти, сообщается на портале Daily Express.

Врач перечислил напитки, которые лучше не употреблять натощак. Лучше всего утром пить простую воду. С другими напитками следует быть осторожнее. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.