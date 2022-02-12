Московскому зоопарку исполнилось 158 лет

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московскому зоопарку 12 февраля исполняется 158 лет. В 1864 году его основали профессора Московского университета Анатолий Богданов, Яков Калиновский, Сергей Усов и другие члены Общества акклиматизации животных и растений. В те времена там обитали около 300 особей животных, а на сегодняшний день среди питомцев зоосада 1237 видов и 15 754 экземпляра.

— Инновации Московского зоопарка относятся к достижениям в области разведения редких видов. Это вопросы, связанные с содержанием этих животных и созданием условий для их успешного размножения. Таким достижением стали научные открытия ученого Петра Мантейфеля по разведению соболей, которые к началу XX века были почти полностью истреблены в природе, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в учреждении добились размножения очень редких видов животных, когда о работе с ними еще не было известно. Среди таких манул, белоплечий орлан, и снежный барс. Специалисты подбирали правильный рацион, медикаменты, условия содержания.

Много работы проведено в области герпетофауны. Сотрудники зоосада изучали змей, помогали сохранять редкие виды и написали множество научных трудов, посвященных им. Результаты этой работы применяются не только в научных целях, но и в медицине — входят в учебную программу студентов-медиков и в будущем помогут им справиться с укусами пресмыкающихся.

Специалисты зоопарка также занимаются реабилитацией хищных животных, используют экологичные технологии и заботятся о состоянии окружающей среды. Широко распространена технология фотоловушек, которая позволяет запечатлеть зверей в естественной среде. Собранные после Нового года елки тоже пошли на пользу — как игрушка для обезьян, когтеточка для кошачьих или укрытие для небольших животных.

В честь дня рождения Московский зоопарк подготовил для гостей специальную программу в виде обзорных экскурсий. Посетителей погрузят в исторический контекст и расскажут о становлении учреждения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого панды Московского зоопарка предсказали, что российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине больше всего завоюют золотых медалей. Сотрудники Московского зоопарка надеются, что предсказание панды сбудется. Также в честь зимней Олимпиады они подготовили для животных тематические торты из льда и бамбука.