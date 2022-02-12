Четыре жилых корпуса по реновации возведут в районе Северное Измайлово

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово возведут четыре жилых корпуса по программе реновации. На это выдал разрешение Мосгосстройнадзор, сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Срок действия разрешения — до 10 марта 2024 года. Застройщик может начинать работы. Здание расположится на 11-й Парковой улице (участок 57).

— После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок корпусов в районе Северное Измайлово. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет дополнительно установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — рассказал он.

Общая площадь дома из четырех корпусов составит 83,7 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 841 квартиру, из которых 10 будут адаптированы для маломобильных граждан.

Первые этажи первого и четвертого корпусов и вторые этажи второго и третьего корпусов будут нежилыми. Для автомобилистов построят подземную парковку на 214 мест, еще 17 мест для авто будут наверху. В корпусах установят лифты, современные системы охраны, сигнализации и пожаротушения. Въезд во двор будет осуществляться через ворота и шлагбаумы. Прилегающую к дому территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, обустроят детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в Можайском районе Москвы новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в 2022 году. Дом возводится по индивидуальному проекту. Здание состоит из трех секций переменной этажности и имеет плоскостную парковку. Фасады дома облицуют керамогранитом и разместят отделения для кондиционеров. Новостройку выполнят в бежевом, коричневом, светло- и темно-сером и белом тонах.