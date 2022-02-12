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Собянин выделил средства на продолжение реконструкции Люберецких очистных сооружений

Михаил Алимов

Город
Собянин выделил средства на продолжение реконструкции Люберецких очистных сооружений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Некрасовка, 2-я Вольская ул., 30 Карта всех событий

Столичное правительство выделило 7,3 миллиарда рублей на продолжение начатых в прошлом году работ по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Соответствующее постановление в субботу, 12 февраля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Цель реконструкции — автоматизировать процесс, улучшить качество очистки сточных вод, уменьшить неприятный запах и внедрение безотходного производства. Сооружения в Некрасовке обновляют в пять этапов, два из которых уже завершились: в марте и декабре 2021 года.

Третий этап реконструкции уже идет и за два года должен завершиться. Проект реализуется за счет инвестиционных вложений. Деньги выделены на четвертый этап, который предусматривает строительство второго блока очистных сооружений, а также обновление некоторых существующих объектов. На пятом этапе запланировано возведение установки для обеззараживания воды путем ультрафиолетового излучения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице построят два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Они находятся в стадии проектирования и будут возведены за счет инвесторов, которые вложат в проект 27 миллиардов рублей.

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