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Российские лыжницы победили в эстафете и завоевали третью золотую медаль на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские лыжницы победили в эстафете и завоевали третью золотую медаль на Олимпиаде
Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Они проехали дистанцию за 53 минуты 41,0 секунды. Первые два этапа гонки спортсменки прошли классическим стилем, вторую половину — свободным. Россия не завоевывала наград в эстафете с 2006 года.

На второй строчке расположились немки с отставанием в 18,2 секунды, а третьими стали шведки, которые отстали на 20,7 секунды.

Накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пекине. На первом месте по итогам соревнования расположился финский спортсмен Ийво Нисканен.

6 февраля Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх. Россиянин покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

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