Ефимов сообщил о запуске производства инновационных медизделий в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» начнет производить медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии. Среди продукции — синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и многое другое.

— Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На российский рынок продукция начнет поступать уже в текущем году. Ожидается производство 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. С 2023 года начнется создание заменителей суставной жидкости и синтетических сосудов.

— Производитель намерен выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Производство будет осуществляться на арендуемой предприятием территории в Печатниках. Сейчас туда завозят оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что столичные власти поддерживают упрощение процедуры получения статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ). Правительство России уже поддержало соответствующие поправки, предложенные Минэкономразвития России. Согласно им, предлагается упростить процесс получения статуса и процедуру прохождения согласования. Вместо бизнес-плана компании могут подавать упрощенную форму — паспорт инвестпроекта.