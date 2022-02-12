Зачем был создан законопроект, регулирующий отношения робота и человека в Российской Федерации

Специалист флагманского офиса «Мои документы» южного округа Екатерина Голубкина показывает специального робота, который помогает посетителям центров госуслуг проверить свое здоровье / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил урегулировать взаимоотношения роботов и людей. Вместе с футурологом Сергеем Москалевым разбираемся, зачем нужен такой закон и стоит ли бояться сокращения рабочих мест из-за повальной роботизации.

По словам эксперта, самая важная часть нового закона связана с опасностью роботов для человека.

— Главное, что новый закон классифицирует роботов по уровню вероятной опасности для человека. Это необходимо для грамотного их применения и разбирательств в случае ЧП. Ведь если искусственный интеллект примет решение, которое приведет к чему-то плохому, то нужно будет разбираться, кто в этом виноват и кто будет нести ответственность, — рассказал Москалев «Вечерней Москве».

Футуролог отметил, что сокращение рабочих мест и исчезновение некоторых ремесел — это естественный процесс, связанный с развитием технологий. Однако, эксперт уверен, что на сегодняшний день роботостроение развивается недостаточно быстро, и современные машины не способны полностью заменить человеческий труд

— Самая обсуждаемая сфера сейчас — перевозки. Якобы скоро автопилот заменит шоферов. Лидеры во внедрении таких технологий — это калифорнийские ученые. Но там идеальные условия. В этом штате не бывает льда и снега, — Объяснил собеседник газеты. — В российских условиях роботы вряд ли еще могут действовать безошибочно. К тому же человека не заменишь в ситуациях за пределами руля. Ведь шофер и колесо поменять может, и груз проверить.

Москалев подчеркнул, что сейчас бояться полного замещения людей роботами не стоит.