Началась архитектурная отделка пересадки на станции «Рижская» БКЛ

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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На станции «Рижская» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро началась архитектурная отделка пересадки на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент на пересадке между станциями монтируются инженерные системы и ведутся архитектурно-отделочные работы. Заммэра уточнил, что на полу перехода укладываются гранитные плиты, а также готовится отделка стен мрамором.

— В сводовой части начат монтаж панелей-зонтов, которые обладают водозащитными свойствами, но будут служить в основном украшением потолка, — рассказал он.

Большое внимание при работах уделяется гидроизоляции, которая должна защитить пересадку от влаги, так как строительство «Рижской» происходит на глубине 60 метров.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (оператор Программы развития московского метро) Юрий Кравцов, на станции продолжаются монолитные работы, возводятся конструкции пассажирской платформы, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Архитектурно-отделочные работы помимо пересадки ведутся также в вестибюле станции, — уточнил он.

До этого заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что к 2025 году 91 процент москвичей будет жить в пешей доступности к метро, Московским центральным диаметрам (МЦД) или Московскому центральному кольцу (МЦК).

Ликсутов отметил, что проект МЦД предусматривает не только строительство отдельных станций, но и создание удобных для пассажиров транспортно-пересадочных узлов, объединяющих несколько видов транспорта.