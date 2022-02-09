Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 90 процентов москвичей будут жить в пешей доступности к метро до 2025 года

Михаил Алимов

Город
Более 90 процентов москвичей будут жить в пешей доступности к метро до 2025 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

К 2025 году 91 процент москвичей будет жить в пешей доступности к метро, Московским центральным диаметрам (МЦД) или Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом в среду, 9 февраля, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что проект МЦД предусматривает не только строительство отдельных станций, но и создание удобных для пассажиров транспортно-пересадочных узлов, объединяющих несколько видов транспорта.

— Сегодня, развивая ТПУ, мы закладываем в них провозную способность в несколько раз больше сегодняшнего потока, чтобы станции оставались комфортными на 20 и более лет вперед. Цель, поставленная мэром Москвы — чтобы к 2025 году 91 процент москвичей могли за 20 минут дойти пешком до станции транспортного каркаса, — сообщил Ликсутов.

Все транспортные элементы развивают московскую агломерацию. Вокруг них строятся объекты инфраструктуры, жилье, привлекаются люди и бизнес.

До этого Ликсутов заявил, что парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до десяти лет. Он отметил, что в современных вагонах есть все для более комфортной поездки пассажиров: зарядки, кондиционер, видеоэкраны.

Читайте также:
Максим Ликсутов Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Все мнения
О проекте