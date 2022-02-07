Максим Ликсутов: Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Парк вагонов столичного метро станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов уменьшится до 10 лет. Об этом сообщил в понедельник, 7 февраля, заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится — до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Ликсутов отметил, что в современных вагонах есть все для более комфортной поездки пассажиров: зарядки, кондиционер, видеоэкраны.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

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