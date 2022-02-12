В МИД заявили, что западное оружие для Украины уходит на черный рынок

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Часть вооружения, которое Запад поставляет на Украину, оказывается на черном рынке. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

— Много оружия уходит на черный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около пяти миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО, — цитирует его РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что цель ее визита в Москву — призвать Россию следовать дипломатическим путем в ситуации с Украиной. По ее словам, Британия не может игнорировать «наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность».

Глава МИД Британии отметила, что военные действия на Украине станут катастрофой не только для жителей этой страны, но и для россиян и «европейской безопасности».