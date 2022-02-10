Трасс заявила, что намерена призвать Россию к дипломатическому пути в ситуации вокруг Украины

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что цель ее визита в Москву — призвать Россию следовать дипломатическим путем в ситуации с Украиной.

По ее словам, Британия не может игнорировать «наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность». Глава МИД Британии отметила, что военные действия на Украине станут катастрофой не только для жителей этой страны, но и для россиян и «европейской безопасности».

— Но есть альтернативный путь — путь дипломатии, который поможет избежать конфликта и кровопролития... Как член Совета Безопасности я здесь, чтобы призвать Россию следовать этому пути, — приводит слова Трасс РИА Новости.

Ранее Россия объяснила ситуацию с военными на границе с Украиной учениями и подчеркнула суверенное право перемещать вооруженные силы по своей территории.

До этого сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, прибывшая в Москву с двухдневным визитом, посетила Московский государственный университет.