В столице ДНР прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв прогремел в Донецке — столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил «Донбасс Сегодня».

Издание ссылается на журналиста Патрика Ланкастера.

— Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре, — цитирует его издание.

Как сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель», причиной взрыва, предположительно, стал артиллерийский обстрел. Взрывная волна ощущалась по всему городу.

Telegram-канал WarGonzo также сообщил о взрыве и высказал мнение, что он мог произойти на подконтрольной Украине территории. До Донецка могла дойти только взрывная волна.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.