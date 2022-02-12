Московский Главархив поделился мемуарами участницы клуба «Линия жизни»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы в течении последних месяцев принимает мемуары участников общегородского клуба «Линия жизни». Уже 10 москвичей передали свои воспоминания на хранение, а еще более 100 дописывают мемуары. Об этом в субботу, 12 февраля, рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, встречи клуба постоянно посещают более 400 горожан. Онопенко подчеркнул, что одна из главных целей клуба мемуаристики — собрать воспоминания горожан, которые помогут сохранить не только официальную, но и так называемую личную историю Москвы и страны.

— Все мемуары, которые нам передадут на вечное хранение, с согласия их владельцев мы собираемся использовать для важных городских проектов, а также делиться воспоминаниями горожан с нашими читателями, — рассказал он.

Отмечается, что занятия онлайн-клуба «Линия жизни» проходят еженедельно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив рассказал об истории Красносельской улицы.

Красносельская и Краснопрудная улицы, а также Комсомольская площадь (бывшая Каланчевская) когда-то выглядели совсем не так, как сейчас. Там, где сейчас находится Краснопрудная улица, в XV веке проходил Стромынский тракт — один из старейших сухопутных путей из Москвы в Нижний Новгород.