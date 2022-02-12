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Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента с подлодкой

Евгений Белоусов

Политика
Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента с подлодкой
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с американской подлодкой в районе Курильских островов. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Минобороны.

— В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, — передает сообщение РИА Новости.

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языке было передано сообщение о том, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства».

После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

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