«Всплыть немедленно!»: американскую подлодку обнаружили у Курильских островов

Фото: Минобороны РФ

Американская подводная лодка типа «Вирджиния» была обнаружена 12 февраля возле курильского острова Уруп. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В 10:40 в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния».

После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано сообщение о том, что они находятся в территориальных водах России: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства».

Уточняется, что подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля. После этого она с максимальной скоростью ушла, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время телефонных переговоров обсуждались вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.