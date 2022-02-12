Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Беседа была инициирована американской стороной, сообщила в субботу, 12 февраля, пресс-служба МИД РФ.

— Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», — говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Лавров также заявил, что ответ Вашингтона и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

По его словам, эти вопросы займут ключевое место в оценке российским МИД полученных от США и НАТО документов.

Глава МИД РФ также напомнил Блинкену о недопустимости действий, которые нарушают принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евроатлантике.

До этого министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с Лавровым заявила, что цель ее визита в Москву — призвать Россию следовать дипломатическим путем в ситуации с Украиной. По ее словам, Британия не может игнорировать «наращивание более 100 тысяч военных на границе с Украиной в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность».

Глава МИД Британии отметила, что военные действия на Украине станут катастрофой не только для жителей этой страны, но и для россиян и «европейской безопасности».