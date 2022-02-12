Шойгу созвонился с министром обороны США для обсуждения вопросов безопасности

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Во время телефонных переговоров обсуждались вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

— Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

10 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с Лавровым заявила, что цель ее визита в Москву — призвать Россию следовать дипломатическим путем в ситуации с Украиной.